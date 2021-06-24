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Песков призвал не спешить с выводами об отношениях с Британией после инцидента с эсминцем

14:32 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент с британским эсминцем в Черном море, призвал не делать концептуальных выводов относительно будущих отношений Москвы и Лондона.

"Давайте не делать таких концептуальных выводов. Мы действительно сожалеем, что такой инцидент имел место, и мы сожалеем, что он, очевидно, был именно подготовленным. Но нам не хотелось бы выводить из этого тенденции, нам не хотелось бы даже предполагать, что подобные провокационные действия могут войти в систему", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг, отвечая на вопрос о том, может ли Россия считать Великобританию своим партнером после инцидента с эсминцем.

Песков также отметил, что ему неизвестно о возможном включении Великобритании в список недружественных по отношению к РФ стран из-за этого происшествия. "Мне об этом ничего неизвестно", - сказал пресс-секретарь президента.

В Минобороны России в среду сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановили нарушение госграницы эсминцем "Дефендер" ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент, когда тот зашел в территориальные воды на 3 км. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего "Дефендер" покинул границы территориального моря РФ. Минобороны расценило действия британского корабля как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало Лондон расследовать действия экипажа.

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