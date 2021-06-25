ЕС должен готовиться к ухудшению отношений с РФ и выступать с позиции силы - фон дер Ляйен

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен готовиться к ухудшению отношений с Россией и вести диалог с ней с позиции силы. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Отношения между ЕС и Россией находятся на отрицательной спирали. Нам нужно готовиться к дальнейшему спаду, - сказала она. - У нас позиция силы, потому что если смотреть на экономические отношения, то мы увидим, что российский импорт в ЕС составляет менее 5%, в то время как импорт ЕС в Россию - более 37%".