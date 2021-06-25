0
0
76
НОВОСТИ

ЕС должен готовиться к ухудшению отношений с РФ и выступать с позиции силы - фон дер Ляйен

17:12 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен готовиться к ухудшению отношений с Россией и вести диалог с ней с позиции силы. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Отношения между ЕС и Россией находятся на отрицательной спирали. Нам нужно готовиться к дальнейшему спаду, - сказала она. - У нас позиция силы, потому что если смотреть на экономические отношения, то мы увидим, что российский импорт в ЕС составляет менее 5%, в то время как импорт ЕС в Россию - более 37%".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 25.06.2021
Вдова Макафи заявила, что винит в его смерти власти США - Reuters
0
83
17:00 25.06.2021
Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сейме - радио
0
141
16:32 25.06.2021
Макрон заявил, что готов встретиться с Путиным и без саммита ЕС
0
189
16:12 25.06.2021
Россияне отменили 30% бронирований на июль и 70% на август в Краснодарском крае - АТОР
0
193
16:00 25.06.2021
Сапега и Протасевич подали ходатайство о досудебном соглашении - СК Белоруссии
0
260
15:32 25.06.2021
Физики из США создали радар, способный отслеживать мельчайшие частицы космического мусора
0
243
15:26 25.06.2021
Работодатели переведут на «удаленку» 30% сотрудников, за исключением прошедших вакцинацию
0
273
15:12 25.06.2021
В Москве продлили запрет на работу общепита с 23:00 до 06:00
0
257
15:00 25.06.2021
Россия является великой державой, с которой нужны ясные отношения - глава МИД Франции
0
254
14:32 25.06.2021
Новые санкции Киева можно счесть шагом по недопущению встречи Путина и Зеленского, считают в Кремле
0
370

Возврат к списку