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НОВОСТИ

Российских миротворцев размещать на границе Армении и Азербайджана не планируется - Кремль

13:32 07.07.2021 Источник: Интерфакс

В Кремле опровергли информацию о подписании в ходе предстоящих в среду переговоров президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николой Пашиняном документа, связанного с размещением российский миротворцев на армяно-азербайджанской границе.

"Нет, это - сообщение, которое не соответствует действительности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли, как сообщают СМИ, в ходе переговоров будут подписаны документы, в частности, о размещении миротворцев на границе участка Сотк - Хознавар.

При этом Песков подчеркнул, что на переговорах Путина и Пашиняна, безусловно, будут обсуждаться тема Нагорного Карабаха и вопросы, связанные с российскими военными, которые там размещены, а также двухсторонние отношения. "Но подписание каких-либо документов не планируется", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

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