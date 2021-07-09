Общественники и эксперты внесли свои предложения в Народную программу «Единой России» для поддержки семей с детьми
18:07 09.07.2021
|Фото ЦИК «Единая Россия»
Предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в том числе об увеличении пособия по уходу за ребенком до средней заработной платы нашли поддержку вице-спикера Государственной думы, секретаря Московского регионального отделения «Единой России» Петра Толстого.
«Государству необходимо продолжать взятый курс нa улучшение сложившейся демографической ситуации и в итоге выстроить систему, позволяющую молодым семьям не бояться рожать детей, чтобы мамы не опасались, что останутся без средств к существованию на время декретного отпуска. На каждом этапе, начиная от планирования беременности и заканчивая образованием или ипотекой, семьи должны быть уверены в том, что их не бросят: пора избавиться от страхов, воспитанных в гражданах «реформаторами» 90-х», – считает политик.
В ходе встречи поднимались вопросы финансового благополучия семей с детьми, обсуждались повышения выплат матерям, меры поддержки пожилых родственников, участвующих в воспитании детей. Рассматривалась программа трудоустройства подростков; создание сети многофункциональных центров поддержки семей и отмена подоходного налога для многодетных (4 и более детей), а также для семей с детьми-инвалидами. Разрабатывалась программа постинтернатного сопровождения детей-сирот, позволяющая им успешно социализироваться в обществе.
«Рассмотренные инициативы затрагивают свыше 20 миллионов семей с детьми. Все они будут учтены при доработке народной программы», — подвела итог обсуждения Татьяна Буцкая.
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