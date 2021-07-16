В России могут ввести регистрацию домашних животных

18:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме анонсировали введение обязательной регистрации домашних животных. Такая инициатива будет следующим шагом после принятия законопроекта о штрафах за выброшенных питомцев. Сегодня документ внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ.

Регистрация домашних животных будет необходима для привлечения их владельцев к ответственности. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Это норма на вырост [законопроект о штрафах — прим. ГМ], она потянет за собой, безусловно, внесение закона о регистрации животных. Потому что нам это необходимо. У нас многие нормы законодательства без регистрации животных не работают. Сегодня невозможно отыскать потерявшееся животное. Сегодня нельзя привлечь к ответственности владельца, который на детской площадке выгуливал огромную собаку без намордника, и она погрызла вашего ребёнка. Не привлечёте к ответственности, потому что регистрации нет, и он скажет, что это не моя собака и уйдёт от ответственности».

Хозяев, бросивших питомцев, сейчас не составляет труда найти по видеокамерам. Осталось доказать, что именно они были владельцами этих домашних животных, пояснил Бурматов.

«Большинство таких фактов попадают на видеокамеры. Как правило, подбрасывают животных к ветеринарным клиникам, там есть видеокамеры, часто подбрасывают к дверям приютов, которые также оснащены камерами. Ещё один элемент доказательной базы, который уже сегодня можно использовать, это данные с видеорегистраторов автомобилей. Очень распространённая ситуация, когда останавливаются машина у обочины на аварийке, коробка улетает в сугроб, машина едет дальше. По номерам автомобиля можно установить владельца. Дальше их будут отлавливать, помещать в приюты, стерилизовать, вакцинировать. За чьи это деньги делается сейчас, за деньги налогоплательщиков».

Внесённый законопроект подразумевает штраф за оставление животных в размере до трёх тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей — для должностных лиц и до 30 тысяч рублей — для юридических.