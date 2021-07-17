Сергей Собянин представил предвыборную программу "Единой России"
10:42 17.07.2021
Мэр Москвы, лидер столичного списка «Единой России» на осенних выборах в Государственную думу РФ Сергей Собянин открыл избирательную кампанию партии власти, встречаясь кандидатами и представителями в ее штабе общественной поддержки.
«Единая Россия» - это не только депутаты Государственной думы. Это депутаты местного самоуправления, городской думы, это мэр города, это его команда, это команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами защиты России и от всяких внешних угроз, и от внутренних проблем, и так далее. Большая команда», - считает политик.
Он отмечает, что хотя в мире в стране пандемия, перспективные программы в мегаполисе не были свернуты. «Москва, несмотря ни на какие проблемы, будет дальше развиваться, причем активно развиваться. Причем не просто так активно и активно, а самым динамичным образом в мире. Очень мало мировых городов могут сравниться с нами: с динамикой, с темпами развития, с теми изменениями, которые есть», - говорит мэр, по мнению которого, за пятилетку столица также сильно преобразится. «Но для этого нам нужно доверие - доверие людей, которые проголосуют за нас и дадут возможность продолжать так же динамично развивать наш город. Это очень важно. Одно дело - мы с вами знаем, другое дело - чтобы нам верили и доверяли, и голосовали», - сказал Собянин.
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