Рекордное с января число новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае

10:00 Источник: Эхо Москвы

В Китае выявлено рекордное с января число новых случаев заражения коронавирусом. По данным властей, это 65 за сутки на страну с населением почти в миллиард 400 миллионов человек. В Госкомитете здравоохранения утверждают, что подавляющее большинство инфицированных приехали из-за рубежа.

Для сравнения: в России, по данным оперативного штаба, накануне было выявлено больше 24 с половиной тысяч новых случаев заражения. Эхо Москвы