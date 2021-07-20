Рекордное с января число новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае
10:00 20.07.2021 Источник: Эхо Москвы
В Китае выявлено рекордное с января число новых случаев заражения коронавирусом. По данным властей, это 65 за сутки на страну с населением почти в миллиард 400 миллионов человек. В Госкомитете здравоохранения утверждают, что подавляющее большинство инфицированных приехали из-за рубежа.
Для сравнения: в России, по данным оперативного штаба, накануне было выявлено больше 24 с половиной тысяч новых случаев заражения. Эхо Москвы
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