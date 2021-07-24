Минобороны приобретет надувные танки, самолеты и ракетные комплексы
14:00 24.07.2021 Источник: Интерфакс
Минобороны РФ планирует закупить пневматические макеты танков, истребителей и ракетных комплексов на сумму свыше 48 млн руб, следует из информации на портале госзакупок.
В частности, Минобороны намерено приобрести макеты танка Т-72, истребителя Су-27, перехватчика МиГ-31, ракетного комплекса "Искандер-М" и ЗРК "Бук". Сообщается, что поставить товар нужно до 10 ноября 2021 года.
Согласно документации, суммарная стоимость пневмомакетов - 48 млн 344 тыс. рублей. Дороже всего ведомству обойдутся надувные самолеты - почти по 11 млн руб. за Су-27 и МиГ-31, на макеты ракетных комплексов "Искандер" и "Бук" планируется потратить примерно по 8,5-9 млн, танков Т-72 - 5,6 млн, еще 3,3 млн руб. будут стоить макеты замаскированного танка.
В документах не указано количество закупаемых макетов или цена за единицу продукции.
Минобороны РФ активно использует пневматические макеты боевой техники для дезориентации противника, создания ложных целей.
В ведомстве сообщали, что современные макеты сшиты из легких металлизированных тканей, которые отражают радиолокационное излучение, а в места, где у реальной машины, например, двигатель - вшиты термоэлементы.
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