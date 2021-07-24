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Второй том мемуаров принца Гарри будет опубликован лишь после смерти Елизаветы II - СМИ

21:00 24.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американское издательство Penguin Random House планирует выпустить не один, а по меньшей мере два тома воспоминаний британского принца Гарри, причем вторая книга увидит свет лишь после смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщил в субботу таблоид "Дейли мейл" со ссылкой на источник в издательском бизнесе.

По словам собеседника газет, герцог и герцогиня Сассекские заключили контракт на четыре книги, в том числе два тома откровенных мемуаров принца и руководство по здоровому образу жизни от Меган Маркл. Тема четвертой книги пока неизвестна. По данным газеты, супруги пообещали подписать контракт с тем издательством, которое предложит им наибольшую сумму, начали торги с 25 млн долларов, а итоговая цифра, как утверждает источник, могла составить 35-40 млн долларов. Представители принца, первоначально отказавшиеся комментировать публикацию "Дейли мейл", впоследствии заявили изданию, что газета тиражирует "ложные и порочащие репутацию" супругов сведения.

В начале недели Penguin Random House сообщила, что книга воспоминаний принца Гарри увидит свет в конце 2022 года. В издательстве обещают, что в ней сын наследника британского престола принца Уэльского Чарльза впервые детально расскажет о своем "опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые сформировали его" как личность. Было указано, что доходы от продажи книги принц направит на благотворительность, однако британские обозреватели обращают внимание на то, что герцог Сассекский, по- видимому, оставит себе солидный аванс и будет получать авторские отчисления.

О возможности выхода второй книги не упоминалось. Однако, как предполагает "Дейли мейл", именно в нее могут войти наиболее скандальные подробности об отношениях между принцем и другими членами британской королевской семьи, что объясняло бы якобы выдвинутое им условие не публиковать книгу до смерти Ее Величества, которой в этом году исполнилось 95 лет.

Сообщается, что принц Гарри работал над мемуарами вместе с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Морингером. Он известен как соавтор нашумевшей автобиографии Андре Агасси "Откровенно", в которой титулованный спортсмен признался, что употреблял наркотики и всегда тайно ненавидел теннис.

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