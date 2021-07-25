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Нефтяной сектор и удобрений Белоруссии могут затронуть новые санкций США

20:20 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Белоруссии, которые, предположительно, затронут нефтяной сектор республики, а также поставки из нее калийных удобрений. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты "Уолл-стрит джорнэл".

В материале приводится комментарий одного из американских официальных лиц. "Мы не будем анонсировать конкретные меры", - сказал он. По версии чиновника, "США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности" власти Белоруссии, в том числе "путем введения санкций".

Данная тема обсуждалась ранее в этом месяце на встрече лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с официальными лицами США. Как сообщил газете советник Тихановской Франак Вячорка, представители Госдепартамента дали понять, что намерены ввести новые ограничительные меры в отношении "калийного и нефтяного секторов Белоруссии". О каких сроках идет речь, в публикации не уточняется.

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