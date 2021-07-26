Джефф Безос предложил покрыть расходы НАСА в обмен на контракт в лунной программе

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель компаний Blue Origin и "Амазон" Джефф Безос предложил профинансировать часть бюджетного дефицита Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в обмен на контракт на разработку посадочного модуля для лунной программы Artemis. Об этом говорится в обращении, адресованном директору НАСА Биллу Нельсону и опубликованном в понедельник на сайте аэрокосмической Blue Origin.

"Blue Origin покроет бюджетный дефицит программы разработки пилотируемого посадочного модуля (HLS, Human Landing Systems - прим. ТАСС), отказавшись от платежей в этом году и в двух последующих на сумму до 2 млрд долларов", - написано в обращении. - Это не отсрочка, а полный отказ от этих требований".

Безос просит НАСА позволить его компании за свой счет участвовать в разработке и запуске элемента лунного посадочного модуля. Такие расходы он оценивает более чем в 1 млрд долларов. Взамен миллиардер хочет получить контракт с фиксированной ценой за услуги Blue Origin и предлагает покрыть перерасходы при его выполнении.