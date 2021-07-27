Россияне Рылов и Колесников завоевали "золото" и "серебро" Олимпиады в заплыве на спине на 100 м

07:10 Источник: Интерфакс

Российский пловец Евгений Рылов финишировал первым в финальном заплыве на 100 м на спине на Олимпиаде в Токио.

Он завоевал золотую медаль, преодолев дистанцию с новым рекордом Европы - 51,98 секунды.

Обладателем серебряной медали стал еще один россиянин, Климент Колесников. Он уступил своему соотечественнику 0,02 секунды.