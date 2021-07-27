Собянин: Важнейшей задачей станет комплексная постковидная реабилитация и профилактика осложнений

10:07

Программа постковидной реабилитации стала предметом обсуждения Сергея Собянина и кандидатов в депутаты Государственной думы, о чем сообщается в блоге на персональном сайте Собянина.

Отмечено, что количество случаев заболеваемости коронавирусом постепенно снижается, а число вакцинированных в Москве растет, тем не менее среди переболевших сохраняется опасность приобрести осложнения после перенесенной инфекции, так называемый “ковидный хвост”. Чтобы снять нагрузку с системы здравоохранения и помочь восстановить здоровье переболевшим, в Москве планируется создать систему реабилитации и диспансеризации горожан, переболевших коронавирусной инфекцией.



«Важнейшей задачей московского здравоохранения ближайших лет станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших COVID-19», — говорится в сообщении.



На сайте также опубликованы видеоматериалы встречи с кандидатами в депутаты Государственной думы, где рассматривался данный вопрос

