Собянин: Важнейшей задачей станет комплексная постковидная реабилитация и профилактика осложнений
10:07 27.07.2021
Программа постковидной реабилитации стала предметом обсуждения Сергея Собянина и кандидатов в депутаты Государственной думы, о чем сообщается в блоге на персональном сайте Собянина.
Отмечено, что количество случаев заболеваемости коронавирусом постепенно снижается, а число вакцинированных в Москве растет, тем не менее среди переболевших сохраняется опасность приобрести осложнения после перенесенной инфекции, так называемый “ковидный хвост”. Чтобы снять нагрузку с системы здравоохранения и помочь восстановить здоровье переболевшим, в Москве планируется создать систему реабилитации и диспансеризации горожан, переболевших коронавирусной инфекцией.
«Важнейшей задачей московского здравоохранения ближайших лет станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших COVID-19», — говорится в сообщении.
На сайте также опубликованы видеоматериалы встречи с кандидатами в депутаты Государственной думы, где рассматривался данный вопрос
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