Через два года Турция планирует добывать нефть в Черном море

22:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турции Тайип Эрдоган заявил, что к 2023 году страна рассчитывает начать полноценную добычу газа на месторождении в Черном море. С таким заявлением он выступил в среду на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья.

"Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения. Наши технические возможности в сфере бурения позволили нам прекратить внешнюю зависимость [от выполнения подобных работ]", - сказал он. Трансляцию вел телеканал Эн- ти-ви.