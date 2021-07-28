Через два года Турция планирует добывать нефть в Черном море
22:19 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турции Тайип Эрдоган заявил, что к 2023 году страна рассчитывает начать полноценную добычу газа на месторождении в Черном море. С таким заявлением он выступил в среду на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья.
"Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения. Наши технические возможности в сфере бурения позволили нам прекратить внешнюю зависимость [от выполнения подобных работ]", - сказал он. Трансляцию вел телеканал Эн- ти-ви.
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