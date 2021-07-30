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Танкер Mercer Street сейчас под контролем экипажа и следует в безопасный порт - оператор

17:00 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японский танкер Mercer Street, который подвергся нападению в Аравийском море в ночь на пятницу, вновь находится под контролем экипажа. Как сообщила компания - оператор судна Zodiac Maritime, судно следует в безопасный порт в сопровождении корабля США.

"Можем подтвердить, что Mercer Street идет своим ходом на скорости 14 узлов в безопасный порт, находясь под контролем экипажа и в сопровождении ВМС США", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в "Твиттере".

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