Танкер Mercer Street сейчас под контролем экипажа и следует в безопасный порт - оператор
17:00 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Японский танкер Mercer Street, который подвергся нападению в Аравийском море в ночь на пятницу, вновь находится под контролем экипажа. Как сообщила компания - оператор судна Zodiac Maritime, судно следует в безопасный порт в сопровождении корабля США.
"Можем подтвердить, что Mercer Street идет своим ходом на скорости 14 узлов в безопасный порт, находясь под контролем экипажа и в сопровождении ВМС США", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в "Твиттере".
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