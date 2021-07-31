В Вашингтоне вновь открылся закрытый из-за пандемии музей авиации и космонавтики
09:25 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несмотря на рабочий день, еще до открытия - к 10 часам утра по местному времени - перед музеем уже собрались несколько сотен человек. Очередь растянулась почти на полкилометра: цепочка людей огибала боковое крыло здания и заканчивалась с противоположной от главного входа стороны. "Я не ожидал таких длинных очередей, потому что сегодня первый день, когда он [музей] вновь открылся, я ждал, что здесь будет меньше народу", - рассказал корр. ТАСС один из стоявших в очереди по имени Стивен.
Многие посетители явно подготовились к своему визиту: в толпе было немало людей в футболках с принтами на космическую тематику. Однако были и случайные прохожие, которые, увидев большое скопление людей, тоже решили заглянуть в музей. "Мы на самом деле на отдыхе - просто приехали в город и сейчас ходим и фотографируемся", - рассказала Кики, которая вместе с компанией друзей делала снимок у музейной вывески.
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