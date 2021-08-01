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В МОК отказадись дать оценку высказываниям главы антидопингового агентства США

11:45 01.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет давать оценку высказываниям генерального директора Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта в отношении российского спорта. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК.

"Этот вопрос нужно задавать Всемирному антидопинговому агентству [WADA]", - сказал собеседник агентства, отвечая на запрос ТАСС о том, будет ли МОК давать оценку высказываниям Тайгарта.

В субботу агентство Рейтер опубликовало открытое письмо Тайгарта, назвавшего фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте никак не изменилась, а представители МОК и WADA "пускают пыль в глаза", заявляя о санкциях в отношении России. Также глава USADA призвал руководство Олимпийского комитета России сделать результаты допинг- тестов спортсменов из РФ общедоступными.

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