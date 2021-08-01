Белорусская легкоатлетка хочет просить убежища в Австрии - СМИ
19:45 01.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую в воскресенье тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады на родину, намерена обратиться к властям Австрии с прошением об убежище. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета "Токио спорт".
Ранее спортивное издание "Споцу Хоти" проинформировало со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации, что легкоатлетку в настоящий момент перевозят в безопасное место.
Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб белорусской команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Планировалось, что Тимановская выступит в Токио на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерским штабом было принято решение задействовать в эстафете Тимановскую. Спортсменка в соцсетях подвергла критике такое решение.
Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую якобы насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о том, что намерена просить убежище в Европе.
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