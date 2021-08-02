В ноябре 2021 года появятся первые итоги сельскохозяйственной микропереписи в РФ
12:20 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Уже в ноябре мы объявим первые итоги сельхозпереписи. А в следующем году уже подведем окончательные итоги. И это вдвое быстрее, чем во время предыдущей переписи за счет использования новых цифровых технологий", - сообщил он на пресс-конференции "Сельхозперепись - 2021: объективный взгляд на изменения в агросекторе".
По словам Малкова, доступ к микроданным переписи также появится в декабре 2022 года. "Всем заинтересованным сторонам - экспертам, науке, бизнесу - будет предоставлен доступ к микроданным переписи. Исходные данные обезличенные, при помощи которых можно сделать самостоятельные расчеты, аналитику. Принципиально важно, что вся информация будет деперсонифицирована. Даже косвенная идентификация будет невозможна. Для этого разработана специальная методика", - уточнил он.
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