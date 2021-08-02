В ноябре 2021 года появятся первые итоги сельскохозяйственной микропереписи в РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативные итоги сельскохозяйственной микропереписи в РФ появятся уже в ноябре 2021 года. При этом окончательные данные, а также микроданные для науки и бизнеса будут опубликованы в декабре 2022 года, сообщил в понедельник глава Росстата Павел Малков.



"Уже в ноябре мы объявим первые итоги сельхозпереписи. А в следующем году уже подведем окончательные итоги. И это вдвое быстрее, чем во время предыдущей переписи за счет использования новых цифровых технологий", - сообщил он на пресс-конференции "Сельхозперепись - 2021: объективный взгляд на изменения в агросекторе".



По словам Малкова, доступ к микроданным переписи также появится в декабре 2022 года. "Всем заинтересованным сторонам - экспертам, науке, бизнесу - будет предоставлен доступ к микроданным переписи. Исходные данные обезличенные, при помощи которых можно сделать самостоятельные расчеты, аналитику. Принципиально важно, что вся информация будет деперсонифицирована. Даже косвенная идентификация будет невозможна. Для этого разработана специальная методика", - уточнил он.



