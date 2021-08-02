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Во Франции осудили за беспорядки двух противников санитарных пропусков

22:10 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исправительный суд Парижа вынес в понедельник решение в отношении двух участников прошедших в минувшую субботу акций протеста против широкого использования санитарных пропусков. Как сообщило агентство Франс Пресс, получившее решение суда, эти люди осуждены на условные сроки тюремного наказания и штрафы.

Первый из осужденных, 20-летний житель города Бове (севернее Парижа) и столяр по профессии, подозревался в том, что, скрывая свое лицо на манифестации, что запрещено законом, кидал камнями в стражей порядка. Причем это произошло на площади Бастилии уже по окончании субботней манифестации. При задержании он оказал сопротивление, нанеся жандармам несколько ударов руками и ногами. Подсудимый, отрицавший свою вину и утверждавший, что лишь защищался, так как подвергся нападению, был осужден на месяц тюрьмы условно и штраф в 400 евро в качестве компенсации ущерба, нанесенного двум жандармам.

Второй подсудимый, 46-летний сотрудник муниципальных служб, был осужден за словесное оскорбление полицейского и нанесение ему ударов руками и ногами в тот момент, когда не него пытались надеть наручники. Виновный утверждал, что лишь отвечал на оскорбления со стороны стражей порядков, а также был возмущен тем, что один из них ударил щитом женщину. Тем не менее он принес им извинения. Суд осудил его на три месяца тюрьмы условно и штраф в 300 евро.

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