Во Франции осудили за беспорядки двух противников санитарных пропусков
22:10 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый из осужденных, 20-летний житель города Бове (севернее Парижа) и столяр по профессии, подозревался в том, что, скрывая свое лицо на манифестации, что запрещено законом, кидал камнями в стражей порядка. Причем это произошло на площади Бастилии уже по окончании субботней манифестации. При задержании он оказал сопротивление, нанеся жандармам несколько ударов руками и ногами. Подсудимый, отрицавший свою вину и утверждавший, что лишь защищался, так как подвергся нападению, был осужден на месяц тюрьмы условно и штраф в 400 евро в качестве компенсации ущерба, нанесенного двум жандармам.
Второй подсудимый, 46-летний сотрудник муниципальных служб, был осужден за словесное оскорбление полицейского и нанесение ему ударов руками и ногами в тот момент, когда не него пытались надеть наручники. Виновный утверждал, что лишь отвечал на оскорбления со стороны стражей порядков, а также был возмущен тем, что один из них ударил щитом женщину. Тем не менее он принес им извинения. Суд осудил его на три месяца тюрьмы условно и штраф в 300 евро.
НОВОСТИ
- 22:20 02.08.2021
- В результате урагана в Тверской области три человека погибли и восемь пострадали
- 21:20 02.08.2021
- Седьмой пострадавший на химкомбинате в Ростовской области скончался
- 21:10 02.08.2021
- На московских заправках продолжают расти цены
- 20:20 02.08.2021
- Больше всего преступлений в Москве и Московской области совершают мигранты - ГП РФ
- 20:10 02.08.2021
- Из-за инцидента с японским танкером посол Румынии вызван в МИД Ирана
- 19:30 02.08.2021
- В 2021 году около 4 млн россиян могут посетить Турцию - АТОР
- 19:10 02.08.2021
- Решение Польши принять белорусскую спортсменку Тимановскую поддержали в ЕС
- 18:40 02.08.2021
- Налоговый вычет на фитнес означает признание расходов на спорт социально значимыми, считает Романенко
- 18:30 02.08.2021
- Более 200 млн евро выплатили пострадавшим от наводнений гражданам ФРГ
- 18:20 02.08.2021
- За подделку справок о ПЦР-тестах полиция задержала жительницу Ижевска
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать