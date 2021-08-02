В результате урагана в Тверской области три человека погибли и восемь пострадали

22:20 Источник: Интерфакс

В городе Андреаполь Тверской области жертвами сильного ураганного ветра стали три человека, ещё восемь пострадали, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.



В пресс-службе регионального правительства "Интерфаксу" сообщили, что в результате прохождения урагана есть пострадавшие, но не назвали их количество.



"Из-за прохождения грозового фронта и ураганного ветра порывами до 25 м/с произошло падение деревьев в жилом секторе. Есть пострадавшие", - отметили в пресс-службе.



Там сообщили, что губернатор региона Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии, в состав которой вошло руководство ГУ МЧС России по Тверской области, профильные министры областного правительства и руководители ведомств региона.



