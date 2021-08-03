Эстонского консула интересовали планы России в Арктике - ФСБ (+ВИДЕО)
19:37 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России обнародовала видео задержания консула Эстонии Марта Лятте, объявленного персоной нон грата, при попытке получения от гражданина России материалов закрытого характера.
"Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер", - сообщили ТАСС во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В спецслужбе отметили, что ФСБ обнародует видеоматериалы задержания в связи с решением МИД России о высылке сотрудника посольства Эстонии в РФ. Консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте был задержан 6 июля. В связи с проведением им деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, он был объявлен персоной нон грата и выехал из России.
НОВОСТИ
- 20:04 03.08.2021
- Признание ковид-паспорта Сан-Марино не означает признание ЕС "Спутника V" - ЕК
- 18:38 03.08.2021
- Недалеко от здания Пентагона произошла стрельба
- 18:34 03.08.2021
- Аналитик и эрудит Анатолий Вассерман сдал подписи для регистрации кандидатом в депутаты Государственной думы
- 18:21 03.08.2021
- Центробанк предупреждает граждан о мошеннической схеме
- 18:00 03.08.2021
- Boeing пока отменил запуск своего космического корабля Starliner к МКС
- 17:44 03.08.2021
- Ведущую роль в экологическом образовании должны играть общественные организации - Евгений Попов
- 17:25 03.08.2021
- МИД ФРГ: Власти в Минске игнорируют собственных спортсменов и тем самым олимпийские принципы
- 17:10 03.08.2021
- Евгений Нифантьев предложил усилить контроль над частными домами престарелых
- 16:35 03.08.2021
- ЦИК в Верховном суде обратился с просьбой признать исключение Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму
- 16:28 03.08.2021
- Заявление на участие в онлайн-выборах 17-19 сентября подали 150 тыс москвичей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать