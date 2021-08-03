СБ ООН против восстановления исламского эмирата в Афганистане

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности ООН подчеркнул отсутствие военного решения у конфликта в Афганистане и выступил против возможности восстановления в стране исламского эмирата (название существовавшего в 1996-2001 годах государства талибов - членов запрещенного в РФ движения "Талибан"). Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета Безопасности ООН.

"Члены Совета Безопасности подчеркнули важность резолюции 2513 по Афганистану, подтвердили, что у конфликта нет военного решения и заявили, что не поддерживают восстановление исламского эмирата в Афганистане", - говорится в документе.