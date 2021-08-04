Термин «спальные районы» больше не соответствует реальному положению дел – Собянин
10:30 04.08.2021
О развитии столичных районов за пределами Третьего кольца рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге на персональном сайте.
«Порядка 90% москвичей проживают в кварталах за Третьим транспортным кольцом, которые мы по привычке называем «спальными районами». Но, по правде говоря, чем дальше, тем больше термин уже не соответствует реальному положению делу», — пишет в посте мэр.
По его оценке, на сегодняшний день в районах за Третьим транспортным кольцом имеется практически вся необходимая инфраструктура для жизни и отдыха москвичей. Собянин пишет, что самый сложный из стоящих на повестке дня вопросов, это вопрос о работе в шаговой доступности от места жительства, но, по его словам, учитывая создание рабочих мест в связи со строительством офисов, магазинов и технопарков, в этой сфере наметился серьезный сдвиг. Также в блоге указывается, что в течение последних десяти лет 85% новых рабочих мест в столице создаются в жилых районах. Он подчеркивает, что инвесторам, занимающимся постройкой нового жилья и сразу предусматривающим создание новых рабочих мест за пределами центральных районов, решено возвращать часть платы за право строительства.
«Конечная цель – создать в каждом районе Москвы комфортную среду для повседневной жизни, отдыха и работы недалеко от дома. А термин «спальный район» - окончательно сдать в архив. Как это сделать, мы обсуждали на встрече с активистами Западного административного округа»,- пишет в заключение Сергей Собянин.
НОВОСТИ
- 11:20 04.08.2021
- Отказавшаяся возвращаться в Белоруссию спортсменка летит в Вену - МИД Австрии
- 11:15 04.08.2021
- Телеведущий Баженов призвал не доверять сообщениям о победах в интернет-лотереях
- 11:10 04.08.2021
- Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии, есть погибшие
- 10:20 04.08.2021
- Для подготовки визита Зеленского в Вашингтон прибыли Кулеба и Ермак - МИД Украины
- 10:10 04.08.2021
- По делу о гибели моряков судна "Онега" в Петербурге задержан зампредседателя колхоза
- 09:20 04.08.2021
- Из-за тайфуна "Лупит в Восточном Китае объявлен красный уровень опасности
- 08:25 04.08.2021
- Первый иск Крыма к Украине будет предъявлен по водной блокаде
- 08:20 04.08.2021
- В Австралии полностью вакцинированы от коронавируса более 20% жителей
- 22:40 03.08.2021
- Стали известны подробности инцидента со стрельбой вблизи Пентагона
- 21:30 03.08.2021
- СБ ООН против восстановления исламского эмирата в Афганистане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать