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НОВОСТИ

Термин «спальные районы» больше не соответствует реальному положению дел – Собянин

10:30 04.08.2021

О развитии столичных районов за пределами Третьего кольца рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге на персональном сайте.

«Порядка 90% москвичей проживают в кварталах за Третьим транспортным кольцом, которые мы по привычке называем «спальными районами». Но, по правде говоря, чем дальше, тем больше термин уже не соответствует реальному положению делу», — пишет в посте мэр.

По его оценке, на сегодняшний день в районах за Третьим транспортным кольцом имеется практически вся необходимая инфраструктура для жизни и отдыха москвичей. Собянин пишет, что самый сложный из стоящих на повестке дня вопросов, это вопрос о работе в шаговой доступности от места жительства, но, по его словам, учитывая создание рабочих мест в связи со строительством офисов, магазинов и технопарков, в этой сфере наметился серьезный сдвиг. Также в блоге указывается, что в течение последних десяти лет 85% новых рабочих мест в столице создаются в жилых районах. Он подчеркивает, что инвесторам, занимающимся постройкой нового жилья и сразу предусматривающим создание новых рабочих мест за пределами центральных районов, решено возвращать часть платы за право строительства.

«Конечная цель – создать в каждом районе Москвы комфортную среду для повседневной жизни, отдыха и работы недалеко от дома. А термин «спальный район» - окончательно сдать в архив. Как это сделать, мы обсуждали на встрече с активистами Западного административного округа»,- пишет в заключение Сергей Собянин.

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