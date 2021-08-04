Сбер встретил чемпионов и призеров Токио

20:20

Фото пресс-службы Сбера



Сегодня домой вернулись триумфаторы Олимпийских игр. Рейс с чемпионами из Токио с нетерпением ждали сотни людей: болельщики, юные спортсмены, представители Сбера, и, конечно, родные и близкие олимпийцев. На мужскую и женскую команды по спортивной гимнастике были направлены десятки телевизионных камер.

Ведь российские гимнасты привезли из Токио 8 медалей – 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые, – вписав свои имена в отечественную летопись спорта. Впервые в российской истории обе золотые медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх – на счету российских гимнастов.

Сначала Никита Нагорный, Артур Далолаян, Давид Белявский и Денис Аблязин превзошли конкурентов по итогам соревнований в 6 видах программы. А на следующий день Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова оказались вне конкуренции, закрепив за школой российской спортивной гимнастики статус лучшей в мире.

Сбер встречал победителей в Шереметьево не просто так. Героям Олимпийских игр был устроен сюрприз в рамках проекта «Российские истории». Зал прилета в терминале B походил не на аэропорт, а на музей спорта: вдоль стен располагались экраны, а на них – приветственные образы прилетевших спортсменов. Этими изображениями будут украшены ТВ-панели и в аэропорту, и в офисах Сбера, напоминая о силе воли, стойкости и целеустремленности наших гимнастов – которые в непростых условиях пандемии и жесточайшей​ конкуренции смогли стать настоящими героями не только российского, но и мирового спорта.

«Российские истории» – это проект Сбера, рассказывающий о людях и героях среди нас – знаменитых и неизвестных. О тех, кто заботится о других, порой даже жертвуя собой. О людях, благодаря которым мы уверены в своем будущем. Которые вдохновляют. И наши гимнасты – прекрасный пример упорства в достижении своих целей, пример того, как спорт может объединять людей, пробуждать в нас веру в самих себя, дарить нам ощущение гордости за свою страну, чувствовать себя причастным к чему-то великому.