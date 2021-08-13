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НОВОСТИ

Талибы заявили о захвате еще 5 провинций Афганистана

10:11 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) выступило с утверждением об установлении к утру пятницы контроля над еще пятью провинциями Афганистана. Об этом сообщило на своей странице в "Твиттере" иранское агентство Фарс. Речь идет о провинциях Герат, Бадгис, Гор, Гильменд и Кандагар. При этом агентство отмечает, что правительство Афганистана никак не комментирует утверждения талибов.

Со своей стороны, афганский телеканал "Толо ньюс" распространил видеозапись выступления губернатора провинции Урузган Мохаммада Омара Ширзада, который заявил, что старейшины племен, проживающих в провинции, призвали его прекратить войну с талибами после нескольких дней боев за провинциальный центр город Таринкот. По его словам, правительственные силы по-прежнему находятся в городе. Бои привели к обширным разрушениям объектов инфраструктуры в Таринкоте.

В то же время министерство обороны Афганистана распространило на своей официальной странице в "Твиттере" очередную ежедневную сводку о военных действиях в стране, согласно которой вооруженные силы страны за минувшие сутки уничтожили 202 боевика "Талибан" и ранили 89 в ходе операций в провинциях Нангархар, Газни, Фарах, Бадгис, Балх, Гильменд и Каписа.

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