В Минобороны Украины провели беседу с легкоатлеткой Магучих из-за фото с россиянкой

12:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с легкоатлеткой, младшим сержантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярославой Магучих по поводу фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене после финала соревнований на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила в пятницу Маляр в "Фейсбуке".

"Мы встретились. Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК (Российский Олимпийский комитет - прим. ТАСС) - это следствие эмоций. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине", - написала Маляр.

Замминистра заверила, что все руководители спортсменов и сами спортсмены, которые состоят в рядах Вооруженных сил, "будут должным образом ознакомлены" с Доктриной публичного общения ВСУ, чтобы в дальнейшем подобных инцидентов не происходило.

7 августа Магучих на Олимпиаде в Токио завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту, а россиянка Ласицкене - золотую. Позже появилось фото, как они обнимаются, что вызвало нападки со стороны части пользователей соцсетей, а также критику ряда официальных лиц.