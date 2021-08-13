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Голикова сообщила, когда Россия выйдет на допандемические показатели безработицы

13:55 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия достигнет допандемических показателей безработицы к осени 2021 года, однако ситуация с молодежной безработицей остается напряженной: порядка 60% россиян до 24 лет являются экономически неактивными, что ниже уровня стран Евросоюза и США, заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы достаточно хорошо движемся, мы сегодня можем уже утверждать и практически уверены в том, что выйдем к осени, как нам ставил задачу президент, на допандемические показатели занятости, но есть "но", которое связано с молодежной занятостью. Хочу сказать, что по итогам 2020 года уровень безработицы в группе до 24 лет составлял в странах еврозоны чуть более 20%, в России 17% и в США почти 15%. При этом если по уровню молодежной безработицы мы, как вы видите, приблизительно находимся с этими группами стран в одном ряду, то по уровню вовлечения молодежи в экономику мы пока отстаем. Экономически неактивными пока остаются 60% молодых людей", - сказала она на заседании "Единой России" по обсуждению программ капремонта школ.

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