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В Сирии проверили почти все современное российское оружие - Шойгу

13:00 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Практически все образцы современного российского оружия прошли проверку в ходе контртеррористической операции в Сирии. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Сирия, в которой мы проверили больше 320 [образцов], мы проверили практически все оружие за исключением понятного", - проинформировал Шойгу.

По его словам, за последние годы российская оборонная промышленность существенно укрепила свои позиции. "Для этого была принята программа модернизации оборонно- промышленного комплекса, были вложены деньги в предприятия", - сообщил Шойгу.

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