В Сирии проверили почти все современное российское оружие - Шойгу

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Практически все образцы современного российского оружия прошли проверку в ходе контртеррористической операции в Сирии. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".



"Сирия, в которой мы проверили больше 320 [образцов], мы проверили практически все оружие за исключением понятного", - проинформировал Шойгу.



По его словам, за последние годы российская оборонная промышленность существенно укрепила свои позиции. "Для этого была принята программа модернизации оборонно- промышленного комплекса, были вложены деньги в предприятия", - сообщил Шойгу.



