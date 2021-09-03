В США могут быть рассекречена часть документов по терактам 11 сентября 2001 г

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден подписал указ о проведении обзора отдельных правительственных документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания. Текст документа распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Информация, которая была собрана и накоплена в ходе проводимого правительством Соединенных Штатов расследования террористических атак 11 сентября, теперь должна быть раскрыта, за исключением тех случаев, когда существуют наиболее весомые из возможных причины, которые говорят в пользу обратного", - отмечается в указе.