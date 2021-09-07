15:15

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ», — сообщила пресс-служба мэра и Правительства Москвы.

Станция «ЗИЛ» станет пересадочной, объединяющей три линии общественного рельсового транспорта столицы: МЦК, Троицкой и Бирюлевской линий метро.

«Таким образом, будет сформирован новый крупный транспортно-пересадочный узел, объединяющий три линии рельсового общественного транспорта: МЦК, Троицкую и Бирюлевскую линии метро. Головной участок Троицкой линии метро трассируется преимущественно под нежилыми кварталами вдоль северной границы полосы отвода МЦК», — поясняют в пресс-службе.

Продление Троицкой линии метро от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ» за счет дополнительного транспортно-пересадочного узла увеличивает востребованность Троицкой линии жителями районов Академический, Котловка, Нагорный, Донской и восточной части Даниловского района (бывшая территория АМО «ЗИЛ»), что, в свою очередь, сократит интенсивность уличного движения по прилегающей дорожной сети, чем существенно улучшит экологическую атмосферу названых районов.

Пресс-служба также сообщает, что намечается продление Троицкой линии метрополитена до станции «Нижегородская», где она соединится с Некрасовской линией.