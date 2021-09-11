Митрополит Иларион: Мы в РПЦ никогда напрямую не участвуем в политической борьбе

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская православная церковь (РПЦ) заинтересована в сохранении стабильности и мира в России, поэтому поддержит на выборах те политические силы, которые прилагают свои усилия к этому, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Мы в Русской православной церкви никогда напрямую не участвуем в политической борьбе, и мы никогда не говорим нашим верующим: голосуйте за ту партию или голосуйте за другую партию. Единственное, о чем мы стараемся напоминать, это о том, что мы как церковь заинтересованы в стабильности в нашем государстве, в сохранении прочного мира - гражданского мира, межконфессионального мира, межнационального мира. И поэтому, та политическая сила, которая прилагает свои усилия к тому, чтобы этот мир сохранялся, к тому чтобы он упрочивался, мы такую политическую силу будем поддерживать", - сообщил владыка в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что если есть несколько таких политических сил, то церковь также их готова поддержать.