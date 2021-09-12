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Франция отказывается иметь какие-либо отношения с правительством Талибов - Глава МИД

10:18 12.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция считает, что представители захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) не сдержали свои обещания, данные международному сообществу, поэтому Париж отказывается признавать новое правительство, сформированное талибами. Об этом заявил в субботу вечером министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала "Франс-5".

"Франция отказывается иметь какие-либо отношения с этим правительством", - заявил Ле Дриан, подчеркнув, что талибы не сдержали свои обещания.

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