Франция отказывается иметь какие-либо отношения с правительством Талибов - Глава МИД

10:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция считает, что представители захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) не сдержали свои обещания, данные международному сообществу, поэтому Париж отказывается признавать новое правительство, сформированное талибами. Об этом заявил в субботу вечером министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала "Франс-5".

"Франция отказывается иметь какие-либо отношения с этим правительством", - заявил Ле Дриан, подчеркнув, что талибы не сдержали свои обещания.