5-летие Sbergile: итоги самой большой Agile-трансформации в мире

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Подведен итог пяти лет Agile-трансформации, к которой Сбер приступил 14 сентября 2016 года. За пять лет количество внедрений продуктов увеличилось в более чем 4 раза, а скорость их вывода на рынок от сырой идеи до готового продукта сократилась в 7 раз.

В настоящее время Сбер нацелен на развитие продуктового управления и совершенствование экспертизы продуктовых менеджеров. В банке разработан уникальный исследовательский инструмент — пространство Discovery, ориентированное на оказание Agile-командам помощи в формировании гипотез и подборе необходимых исследований. Приоритет — постоянное повышение эффективности всех продуктов и процессов.

За годы Agile-трансформации банк стал признанным экспертом по этому профилю, в образовательном центре Сбера доступны программы и курсы по обучению и сертификации Agile, авторские курсы от ведущих Agile-экспертов Сбера, а также обучение по самым популярным направлениям Scrum и Kanban. В России Сбер входит в тройку организаций, сертифицированных Kanban University (единственный международный университет по обучению методологии Kanban).

Многие российские компании стремятся повысить скорость и эффективность производственных процессов, потому их привлекает успешный опыт Сбера, в связи с чем в 2020 году Сбер запустил услугу «Sbergile как сервис»(Sbergile — СберБанк (sberbank.ru)) (Sbergile as a Service). В рамках услуги эксперты банка консультируют заинтересованные компании по всему спектру вопросов применения Agile-практик: от обучения основам до проведения полноценной трансформации «под ключ». Также, благодаря содействию Сбера гибкие подходы применяются как на региональном так и на ведомственном уровнях, оказывая содействие в более быстром приеме решений и внедрению реформ в жизнь.