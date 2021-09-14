0
0
131
НОВОСТИ

5-летие Sbergile: итоги самой большой Agile-трансформации в мире

18:11 14.09.2021

Подведен итог пяти лет Agile-трансформации, к которой Сбер приступил 14 сентября 2016 года. За пять лет количество внедрений продуктов увеличилось в более чем 4 раза, а скорость их вывода на рынок от сырой идеи до готового продукта сократилась в 7 раз.

В настоящее время Сбер нацелен на развитие продуктового управления и совершенствование экспертизы продуктовых менеджеров. В банке разработан уникальный исследовательский инструмент — пространство Discovery, ориентированное на оказание Agile-командам помощи в формировании гипотез и подборе необходимых исследований. Приоритет — постоянное повышение эффективности всех продуктов и процессов.

За годы Agile-трансформации банк стал признанным экспертом по этому профилю, в образовательном центре Сбера доступны программы и курсы по обучению и сертификации Agile, авторские курсы от ведущих Agile-экспертов Сбера, а также обучение по самым популярным направлениям Scrum и Kanban. В России Сбер входит в тройку организаций, сертифицированных Kanban University (единственный международный университет по обучению методологии Kanban).

Многие российские компании стремятся повысить скорость и эффективность производственных процессов, потому их привлекает успешный опыт Сбера, в связи с чем в 2020 году Сбер запустил услугу «Sbergile как сервис»(Sbergile — СберБанк (sberbank.ru)) (Sbergile as a Service). В рамках услуги эксперты банка консультируют заинтересованные компании по всему спектру вопросов применения Agile-практик: от обучения основам до проведения полноценной трансформации «под ключ». Также, благодаря содействию Сбера гибкие подходы применяются как на региональном так и на ведомственном уровнях, оказывая содействие в более быстром приеме решений и внедрению реформ в жизнь.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 14.09.2021
Путин назвал главной проблемой центральных регионов России ситуацию с аварийным жильем
0
65
19:18 14.09.2021
В Москве прошло обучение наблюдателей на выборах от партии "Справедливая Россия - За правду"
0
66
18:40 14.09.2021
Биологи собираются возродить мамонтов
0
164
18:21 14.09.2021
Собянин объявил об открытии двух новых дорог в ТиНАО
0
157
18:00 14.09.2021
Единовременную выплату родителям школьников в 10 тыс. рублей получили 20,6 млн россиян
0
177
17:40 14.09.2021
Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга
0
210
17:32 14.09.2021
Порядка 70% колледжей в РФ перейдут с 2024 года на сокращенные сроки обучения - Голикова
0
248
17:12 14.09.2021
Чешский суд взял под стражу россиянина Александра Франчетти
0
279
17:11 14.09.2021
К 80-летию Битвы под Москвой столичные ветераны получат материальную помощь в 40 тыс. рублей
0
217
17:08 14.09.2021
Не позволим уничтожить граффити с именами пропавших детей - Олег Леонов
0
213

Возврат к списку