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Распространение фейков о вакцинации необходимо пресекать - Нифантьев

11:14 15.09.2021

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Автор фото: Галина Бродская
Распространители ложной информации о вакцинации и ее мнимых тяжелых последствиях должны отвечать за свои действия - заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

«Многие блогеры возомнили себя вирусологами. Смакование страшных историй заболевших становится для них способом заработка и увеличения аудитории. Но разворачивая свои антипрививочные кампании, они не задумываются о последствиях этих высказываний на большую аудиторию. При этом они вводят в заблуждение доверчивых граждан, которые в итоге оказываются от вакцинации, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», – подчеркнул Нифантьев.

Он считает, что распространители фейковой информации дестабилизируют общество, подводя под удар граждан, отказавшихся от вакцинации из-за ложной информации. На сегодняшний день, по мнению эксперта, наиболее эффективным средством борьбы с коронавирусной инфекцией является добровольная вакцинация, от нее же зависит создание коллективного иммунитета. Евгений Нифантьев считает, что появление фейковой информации, а также ее распространители должны привлекаться к ответственности соответствующими надзорно-контрольными органами.

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