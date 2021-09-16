Общественный штаб и наблюдатели полностью готовы к работе на выборах
13:33 16.09.2021
К запланированным на 17-19 сентября выборам в Москве готовы и система онлайн-голосования, и наблюдатели, которые будут обеспечивать честность всех процедур. По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, городские власти уверены в надежности системы дистанционного голосования. «Если же в ходе голосования по каким-то техническим причинам избиратель не сможет отдать свой голос сразу, то он сможет воспользоваться функцией «отложенное решение» - вернуться к своему бюллетеню и проголосовать после того, как доступ будет восстановлен. Таким образом, можно сказать, что бюллетень является несгораемым. Кроме того, голосование будет идти три дня без перерыва, и все желающие успеют проголосовать», - сообщил глава управления.
Также, по его словам, специалисты готовы, в случае необходимости, предотвратить попытки дестабилизации работы системы голосования, в том числе и DDOS-атаки.
Напомним, заявления на участие в электронном голосовании в Москве подали более 2,3 млн горожан, после проверки документов участвовать в нем смогут примерно 2 млн. Всех этих избирателей исключили из реестра голосующих на участках, чтобы они не получили бюллетень и не проголосовали дважды. За тем, как в столице проходят выборы, в том числе онлайн, 17-19 сентября будут следить представители московского Общественного штаба, который будет действовать в «Экспоцентре». В электронном формате жители Москвы смогут проголосовать с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября, круглосуточно.
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