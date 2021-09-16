Украина должна закончить реформу судебной системы - послы G7 и ЕС

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы стран "большой семерки" (G7) и ЕС призвали руководство Украины обеспечить реализацию ключевых законов в рамках судебной реформы, которые закрепляют ведущую роль иностранных экспертов в формировании судейского корпуса Украины. Об этом говорится в совместном заявлении послов G7, представителей офиса президента и правительства Украины, обнародованном в четверг после их рабочего совещания в офисе украинского лидера.



"Участники встречи, которая состоялась 16 сентября 2021 года в офисе президента Украины, настаивают на скорейшем завершении формирования Совета по этике и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины и начала их работы", - говорится в заявлении. В нем также подчеркнуто, что участники встречи "категорически не приемлют любые попытки поставить под угрозу имплементацию жизненно важной для Украины реформы, направленной на укрепление верховенства права, повышение уровня доверия общества к органам судебной власти, привлечение иностранных инвестиций и приближение евроатлантического будущего Украины".



