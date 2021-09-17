0
0
169
НОВОСТИ

ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО

09:00 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы выполнили пуск противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук, серия испытаний позволила подтвердить характеристики противоракеты. "Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 17.09.2021
Частый кашель Байдена – не повод для беспокойства, уверены в Белом доме
0
16
10:05 17.09.2021
Франция не станет отмечать с США юбилей морской битвы из-за срыва контракта на подлодки - NYT
0
62
10:00 17.09.2021
В сентябре в России может наступить пик инфляции - ЦБ РФ
0
70
09:32 17.09.2021
США должны взять на себя ответственность за восстановление Афганистана - глава МИД КНР
0
115
09:20 17.09.2021
Избирательные участки открылись в Калининграде, голосование началось на всей территории РФ
0
141
09:05 17.09.2021
Австралия и США заявили о поддержке членства Тайваня в международных организациях
0
162
22:20 16.09.2021
На запуск "Северного потока - 2" влияет рост цен на газ в Европе - Чижов
0
685
22:10 16.09.2021
США, Британия и Австралия отвечают на модернизацию армии Китая при помощи AUKUS - эксперты
0
666
21:30 16.09.2021
В США Зеленский представил план не по развитию, а по разграблению Украины - ОПЗЖ
0
732
21:15 16.09.2021
В ДТП с автобусом под Калугой пострадали 8 человек - МЧС РФ
0
689

Возврат к списку