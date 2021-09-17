ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
09:00 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушно-космические силы выполнили пуск противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
"На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)", - отметили в военном ведомстве.
Как уточнил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук, серия испытаний позволила подтвердить характеристики противоракеты. "Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - подчеркнул он.
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