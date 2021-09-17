В Подмосковье началось голосование за кандидатов в Госдуму и Мособлдуму
10:40 17.09.2021
|Фото Константина Семенца
Все 3 дня за ходом голосования круглосуточно будут следить в Одинцове – в Центре мониторинга и общественного наблюдения «Выборы 2021». Он организован областной Общественной палатой при поддержке правительства региона. Центр оборудован видеостеной высокой четкости, на которую выводятся трансляции с видеокамер на избирательных участках. Здесь будут работать приглашенные наблюдатели, члены Мособлизбиркома, журналисты. Всего в регионе – 60 штабов, около 3,9 тыс. камер с прямой трансляцией и более 200 регистраторов записи.
«В Подмосковье один из образцовых, лучше всего подготовленных центров общественного наблюдения, – отметил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. – В Московской области серьезно проработан вопрос с обучением наблюдателей, было набрано необходимое количество общественных наблюдателей, отделения партий тоже активно работают в Подмосковье. Большая роль Общественной палаты, которая традиционно на высоком уровне занимается общественным контролем за выборами. Здесь много избирательных участков и подготовить большое количество наблюдателей, завязать их в единую систему – задача сложная, с которой на данный момент область справилась. Сейчас мы ожидаем серьезную работу со стороны гражданского общества Подмосковья на протяжении трех дней голосования».
Проголосовать можно с 8 до 20 часов на участке по месту регистрации. В случае необходимости предоставляется возможность вызвать избирательную комиссию на дом. Для этого надо подать заявку до 14 часов 19 сентября. Обратиться в участковую комиссию можно лично, письменно, по телефону или передать просьбу через родственников.
На всех участках действуют антиковидные меры. Избирателям предоставляют маски, перчатки, антисептики, одноразовые ручки. На входе – термометрия, в помещениях – санитарная обработка, разметка на полу для соблюдения социальной дистанции.
НОВОСТИ
- 12:00 17.09.2021
- В России выявили 19 905 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:32 17.09.2021
- Демократы полностью уничтожат США через три года - Трамп
- 11:20 17.09.2021
- Россия в пандемию направила на поддержку граждан и экономики около 3 трлн рублей - Путин
- 11:05 17.09.2021
- ЦБ не снизит ключевую ставку, пока люди не будут довольны доходностью вкладов - Набиуллина
- 11:00 17.09.2021
- Британский суд засекретил на 90 лет завещание принца Филипа
- 10:57 17.09.2021
- Реставрацию парадных ворот Александринского дворца завершат в сентябре
- 10:45 17.09.2021
- Собянин представил победителей конкурса социальных проектов Правительства Москвы
- 10:32 17.09.2021
- Бразильский суд впервые признал право собак на компенсацию морального вреда - портал
- 10:20 17.09.2021
- Частый кашель Байдена – не повод для беспокойства, уверены в Белом доме
- 10:05 17.09.2021
- Франция не станет отмечать с США юбилей морской битвы из-за срыва контракта на подлодки - NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать