В Подмосковье началось голосование за кандидатов в Госдуму и Мособлдуму

10:40

Фото Константина Семенца

В Подмосковье открылись более 4 тыс. избирательных участков, где каждый житель может проголосовать за кандидатов в Государственную и Московскую областную думы. Выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября.

Все 3 дня за ходом голосования круглосуточно будут следить в Одинцове – в Центре мониторинга и общественного наблюдения «Выборы 2021». Он организован областной Общественной палатой при поддержке правительства региона. Центр оборудован видеостеной высокой четкости, на которую выводятся трансляции с видеокамер на избирательных участках. Здесь будут работать приглашенные наблюдатели, члены Мособлизбиркома, журналисты. Всего в регионе – 60 штабов, около 3,9 тыс. камер с прямой трансляцией и более 200 регистраторов записи.

«В Подмосковье один из образцовых, лучше всего подготовленных центров общественного наблюдения, – отметил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. – В Московской области серьезно проработан вопрос с обучением наблюдателей, было набрано необходимое количество общественных наблюдателей, отделения партий тоже активно работают в Подмосковье. Большая роль Общественной палаты, которая традиционно на высоком уровне занимается общественным контролем за выборами. Здесь много избирательных участков и подготовить большое количество наблюдателей, завязать их в единую систему – задача сложная, с которой на данный момент область справилась. Сейчас мы ожидаем серьезную работу со стороны гражданского общества Подмосковья на протяжении трех дней голосования».

Проголосовать можно с 8 до 20 часов на участке по месту регистрации. В случае необходимости предоставляется возможность вызвать избирательную комиссию на дом. Для этого надо подать заявку до 14 часов 19 сентября. Обратиться в участковую комиссию можно лично, письменно, по телефону или передать просьбу через родственников.

На всех участках действуют антиковидные меры. Избирателям предоставляют маски, перчатки, антисептики, одноразовые ручки. На входе – термометрия, в помещениях – санитарная обработка, разметка на полу для соблюдения социальной дистанции.