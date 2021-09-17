Школы РФ работают в обычном режиме в дни проведения голосования - Минпросвещения

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские школы осуществляют работу в обычном режиме в дни проведения выборов в Госдуму. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

"Сегодняшний день является рабочим. Там, где в избирательном процессе школы не задействованы, школы работают в обычном режиме. Там, где представилась возможность развести потоки голосующих, избирателей и учащихся - в разных школах есть несколько входов, например, задействована рекреация или в спортивном зале расположен участок - школы также работают. Все остальные школы также работают, осуществляя внеурочные активности", - сказал он в информационном центре ЦИК.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что процедура голосования в школах проходит исключительно в отсутствие детей. "Более 49 тыс. участков расположены в образовательных организациях. И безусловно, все эти мероприятия проводятся только в отсутствие детей. И при организации избирательных участков не используются помещения, там, где дети учатся. Только места и помещения общего пользования", - заявила она.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования состоятся прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.