В Пентагоне обратили внимание на реакцию Франции по поводу договора AUKUS

23:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители американской администрации обсуждали со своими коллегами из Франции соглашение о создании Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией партнерства в сфере безопасности AUKUS еще до официального объявления о нем, а шеф Пентагона Ллойд Остин в пятницу контактировал на эту тему с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс- секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Представители администрации высокого ранга контактировали со своими французскими коллегами, чтобы обсудить соглашение, в том числе до объявления", - сказал он, отвечая на вопрос о том, насколько в Пентагоне обеспокоены будущим военного сотрудничества США с Францией. "Министр [обороны] говорил с французским министром обороны сегодня утром", - добавил также Кирби. Он отметил, что, с точки зрения Вашингтона, США и Франции "предстоит еще много работы" в сфере оборонного сотрудничества.