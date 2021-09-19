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Общественный штаб: рекордная онлайн-явка на выборах в Госдуму в Москве составила 93,3%

18:04 19.09.2021 Источник: НГ-Online

Онлайн-явка на парламентских выборах в Москве уже превысила показатели голосования по поправкам. Как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами, на текущий момент 93,3% ранее зарегистрированных в системе дистанционного электронного голосования жителей столицы сделали свой выбор по интернету.

Сегодня, 19 сентября – заключительный день трехдневных выборов в Госдуму, довыборов в Мосгордуму и выборов в муниципальный совет района Щукино. Москвичи могут до 20.00 проголосовать на одном из 3638 избирательных участков столицы или воспользоваться системой дистанционного электронного голосования, если они предварительно зарегистрировались в ней.

У тех пользователей, кто вошел в систему в 19:59, будет 15 минут на голосование, после этого начнется расшифровка результатов. Всего в Москве на онлайн-выборы записались более двух миллионов человек.

Для контроля проведения электронного голосования актуальная информация о количестве выданных бюллетеней и проголосовавших выводится на информационные панели. Ее также можно увидеть на специальном сайте. Ящики для голосования со встроенными принтерами выводят на печать зашифрованные данные из блокчейн-сети. Печать «следа» бюллетеней нужна на случай, если потребуется ручной пересчет голосов.

Татьяна Афанасьева

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