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Боррель утверждает, что в ходе выборов в России были серьезные нарушения

20:00 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз принимает к сведению сообщения о якобы имевших место серьезных нарушениях в ходе состоявшихся в России выборов в Госдуму. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Евросоюз сожалеет, что решение России серьезно ограничить численность и формат международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами помешало ее развертыванию. ЕС принимает к сведению сообщения независимых и надежных источников о серьезных нарушениях", - утверждал он. По его словам, "Российская Федерация должна выполнять обязательства, которые она взяла на себя в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы в области защиты прав человека и демократических ценностей".

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