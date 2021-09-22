Британия может присоединиться к торговому соглашению США, Мексики и Канады - агентство
09:05 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания может направить усилия на присоединение к торговому соглашению Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA), вместо того, чтобы пытаться заключить полноценное соглашение о свободной торговле только с США. Об этом сообщило во вторник агентство Пи-эй со ссылкой на неназванный британский дипломатический источник.
"Есть много возможностей, чтобы сделать это (заключить торговое соглашение - прим. ТАСС). Вопрос в том, готова ли американская администрация. Мяч на стороне США. Чтобы танцевать танго, нужны двое", - прибег к образным выражениям источник агентства. Газета "Дейли телеграф", которая во вторник вечером приводит те же самые цитаты источника в Форин оффисе, делает вывод, что подобные заявления могут означать, что шансы на заключение выгодной для Лондона торговой сделки с США уменьшаются.
НОВОСТИ
- 09:00 22.09.2021
- Премьер Австралии допустил возможность дислокации атомных подлодок Британии или США
- 13:30 19.09.2021
- Байдет предложил Макрону обсудить вопрос с подлодками
- 09:45 19.09.2021
- Австралия собирается купить или арендовать подлодки у США и Британии
- 23:30 18.09.2021
- В Пентагоне обратили внимание на реакцию Франции по поводу договора AUKUS
- 09:00 17.09.2021
- ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
- 13:20 16.09.2021
- Начались поставки системы С-500 в российские войска - вице-премьер Борисов
- 18:00 15.09.2021
- Силы самообороны Японии начали крупнейшие за последние 28 лет учения
- 13:05 15.09.2021
- Украине могут поставить систему ПВО "Железный купол" - Politico
- 13:00 15.09.2021
- ОДКБ поможет Таджикистану в случае обострения обстановки на границе с Афганистаном
- 12:05 15.09.2021
- В Китае напомнили, что КНДР не единственная страна, в которой испытывают оружие
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать