Британия может присоединиться к торговому соглашению США, Мексики и Канады - агентство

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания может направить усилия на присоединение к торговому соглашению Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA), вместо того, чтобы пытаться заключить полноценное соглашение о свободной торговле только с США. Об этом сообщило во вторник агентство Пи-эй со ссылкой на неназванный британский дипломатический источник.

"Есть много возможностей, чтобы сделать это (заключить торговое соглашение - прим. ТАСС). Вопрос в том, готова ли американская администрация. Мяч на стороне США. Чтобы танцевать танго, нужны двое", - прибег к образным выражениям источник агентства. Газета "Дейли телеграф", которая во вторник вечером приводит те же самые цитаты источника в Форин оффисе, делает вывод, что подобные заявления могут означать, что шансы на заключение выгодной для Лондона торговой сделки с США уменьшаются.