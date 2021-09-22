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В Крыму задержаны 58 участников конфликта на АЗС, у них изъято травматическое оружие

11:00 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали 58 участников конфликта на одной из автозаправочных станций в Евпатории. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Республике Крым, у участников изъято травматическое оружие.

Информация о нарушении общественного порядка на одной из АЗС в Евпатории поступила в городской отдел МВД России. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между собравшимися происходит конфликт. "Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет. Полицейские задержали 58 граждан, в ходе осмотра у них обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок", - говорится в сообщении.

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