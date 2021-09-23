Глава ВОЗ: Сегодня афганским врачам приходится выбирать, кого спасать, а кого оставить умирать
08:00 23.09.2021 Источник: Интерфакс
Находящийся с визитом в Кабуле глава Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил международное сообщество о возможности полного коллапса всей национальной системы здравоохранения Афганистана, сообщает сайт ООН.
"Уже сегодня афганским медикам приходится выбирать, кого спасать, а кого оставить умирать - у них нет возможности помочь всем нуждающимся", - заявил Гебрейесус.
По его словам, "не имея финансовой поддержки, тысячи медицинских учреждений не могут закупить необходимые принадлежности, а медикам не платят зарплату".
Глава ВОЗ также указал на серьезные проблемы с обеспечением больниц медикаментами. На фоне распространения пандемии уже закрылись девять из 37 больниц по лечению коронавирусной инфекции.
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