Глава ВОЗ: Сегодня афганским врачам приходится выбирать, кого спасать, а кого оставить умирать

08:00 Источник: Интерфакс

Находящийся с визитом в Кабуле глава Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил международное сообщество о возможности полного коллапса всей национальной системы здравоохранения Афганистана, сообщает сайт ООН.

"Уже сегодня афганским медикам приходится выбирать, кого спасать, а кого оставить умирать - у них нет возможности помочь всем нуждающимся", - заявил Гебрейесус.

По его словам, "не имея финансовой поддержки, тысячи медицинских учреждений не могут закупить необходимые принадлежности, а медикам не платят зарплату".

Глава ВОЗ также указал на серьезные проблемы с обеспечением больниц медикаментами. На фоне распространения пандемии уже закрылись девять из 37 больниц по лечению коронавирусной инфекции.