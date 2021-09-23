0
0
77
НОВОСТИ

Глава ВОЗ: Сегодня афганским врачам приходится выбирать, кого спасать, а кого оставить умирать

08:00 23.09.2021 Источник: Интерфакс

Находящийся с визитом в Кабуле глава Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил международное сообщество о возможности полного коллапса всей национальной системы здравоохранения Афганистана, сообщает сайт ООН.

"Уже сегодня афганским медикам приходится выбирать, кого спасать, а кого оставить умирать - у них нет возможности помочь всем нуждающимся", - заявил Гебрейесус.

По его словам, "не имея финансовой поддержки, тысячи медицинских учреждений не могут закупить необходимые принадлежности, а медикам не платят зарплату".

Глава ВОЗ также указал на серьезные проблемы с обеспечением больниц медикаментами. На фоне распространения пандемии уже закрылись девять из 37 больниц по лечению коронавирусной инфекции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

08:30 23.09.2021
В Свердловской области ФСБ задержала 15 членов террористической группы
0
0
07:45 23.09.2021
Вторая серийная АПЛ проекта "Борей-А" выйдет на испытания в 2022 году
0
105
07:35 23.09.2021
Главы МИД пятерки СБ ООН в основном обсуждали Афганистан - Госдеп
0
112
07:20 23.09.2021
Главы МИД РФ и Британии провели встречу на полях ГА ООН
0
136
07:15 23.09.2021
Лавров: Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО
0
187
07:05 23.09.2021
Президент Украины считает, что ООН нуждается в "реанимации"
0
183
07:00 23.09.2021
Минфин РФ в 2020 году осуществил рекордный объем госзаимствований
0
166
22:40 22.09.2021
Женщины в афганской провинции Бадгис провели демонстрацию в поддержку талибов
0
523
22:00 22.09.2021
Проснувшийся на Канарских островах вулкан фонтанирует лавой
0
583
21:20 22.09.2021
Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран и территорий, в т. ч. с Гоа
0
574

Возврат к списку