Министр обороны Сербии проверил боеготовность войск на административной линии с Косовом
17:40 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер, министр обороны Сербии Небойша Стефанович провел проверку боеготовности национальных войск в населенном пункте Рашка, в 10 км от административной линии с автономным сербским краем Косово и Метохия. Об этом сообщила в четверг пресс- служба Минобороны Сербии.
"Вице-премьер правительства и министр обороны Небойша Стефанович и начальник Генштаба Армии Сербии генерал Милан Мойсилович прибыли в Рашку, где начали обход части задействованных сил Армии Сербии, находящихся в первой степени готовности. Осмотру предшествовала встреча с командирами части подразделений", - говорится в заявлении министерства.
Как заявил журналистам Стефанович, сербские войска находятся в повышенной боеготовности в гарнизонах Рашка и Нови-Пазар. "Наша армия готова защитить свой народ, если случится что-либо, что угрожает его жизни. <...> Мы продолжим делать свою работу, никого не провоцируя, но по приказу президента будем готовы защитить свой народ", - цитирует министра агентство Танюг.
"Мы опять слышим призывы воздерживаться от провокаций для обеих сторон. Но все провокации были со стороны Приштины, все делается осмысленно, чтобы изгнать сербов с севера Косова и Метохии. Это не мы послали армию и полицию, мы не предприняли ничего, что могло бы угрожать жизням людей. Все, что сейчас происходит, полностью противоречит Брюссельским соглашениям, которые, очевидно, для некоторых ничего не значат", - сказал Стефанович.
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