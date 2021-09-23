«Муравьи», «Фоксы» и «Раскаты»

17:54

Замминистра Минпромторга Александр Морозов оценил гражданскую продукцию «Высокоточных комплексов»



Предприятия холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех ПАО «Курганмашзавод» и Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ) представили образцы своей гражданской продукции на выставке строительно-дорожной и специализированной техники «СтройДорЭкспо». Организатором мероприятия выступил Минпромторг России.

Гражданскую технику предприятий «Высокоточных комплексов» оценил заместитель Министра промышленности и торговли России Александр Морозов. На выставочной площадке КЭМЗа ему представили хорошо известные потребителям мини-погрузчики и тракторы «Ant» («Муравей», - НВО), дорожные катки «Раскат» и другие образцы гражданской техники. Кроме того, рассказали о том, что предприятие занимает одну из ведущих позиций среди отечественных производителей гидравлических компонентов для машиностроительной отрасли.

По мнению директора по продажам гражданской продукции АО «КЭМЗ» Игоря Тупицына, поддержка отечественных производителей дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники как участников импортозамещения должна осуществляться государством не только в отношении машин, но и по направлению локализации некоторых комплектующих, а по отдельным компонентам доходить до 100%.

Зрелищной оказалась выставочная экспозиция Курганмашзавода, который сделал ставки на новинки. Настоящим центром притяжения для гостей и участников выставки стал опытный образец мини-погрузчика с бортовым поворотом МКСМ 120W FOX. Эта перспективная коммунально-строительная машина создана на основе современных технических решений, и в ближайшем будущем станет серьезным конкурентом не только для отечественных машин своего класса, но и потеснит европейские аналоги.

Модернизированная МКСМ-1000НМ, показ которой также состоялся впервые, ежедневно участвовала в динамическом показе на импровизированной строительной площадке, где наравне с более тяжелой строительной техникой демонстрировала свои возможности, ловко перемещая щебень.

Внимание представителей Министерства чрезвычайных ситуаций привлекла пожарная машина ПМ-160 на гусеничном ходу. Опытный образец автомобильного прицепа «Феникс» с увеличенной грузоподъемностью оказался интересен всем без исключения автолюбителям. А его необычный белый цвет вызвал немало вопросов и даже восхищения.

На выставке «СтройДорЭкспо» Курганмашзавод не только представил перспективные новинки, – считает Сергей Бочаров, директор по гражданской продукции ПАО «Курганмашзавод», – но и добился важного для себя решения: гражданская техника предприятия включена в реестр Минпромторга отечественной продукции, рекомендованной для участия в госзакупках муниципальных и казенных бюджетных учреждений. Это позволит предприятию значительно расширить круг потребителей своей техники гражданского назначения.



