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Сбер представил предложения по автоматизации процесса взыскания

11:47 24.09.2021

24 сентября в Самаре прошел Международный правовой банковский форум. На форуме выступил вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярёв, он рассказал об ограничивающих барьерах применения цифровизации в процессах взыскания, а также представил предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.

На сегодняшний день кредиторы с помощью автоматизации могут подавать онлайн-иски в арбитражные суды, существует электронная картотека дел, применяется практика онлайн-заседаний судов, но, кроме того, существует масса сфер, требующих регулирования, к примеру отсутствие полноценного электронного документооборота: электронные документы сканируются из бумажных и так же вручную заносятся в ГАС «Правосудие». Один из вариантов предложенных решений — разработать утверждённые формы документов, которые смогут автоматически разноситься по информационным системам.

В исполнительном производстве необходимо внедрение электронных исполнительных документов и электронных торгов. Электронные торги в банкротстве сделали процедуру прозрачной, объективно выявляющей цену, выгодную для кредитора и должника, и эффективной. Благодаря электронным торгам с 2011 по 2019 год выручка от реализации имущества банкротов выросла в семь раз.

«Необходим закон об электронном правосудии, в котором нужно отразить три идеи: необходимо законодательно закреплённое право проведения заседаний онлайн и основания для их отказа, идентификация не должна быть чрезмерно сложной. Также простые судебные решения (приказы) должны выноситься практически автоматически, а судьи — технически оснащены современными средствами связи. В части роботизированных коммуникаций в законе необходима конкретизация формата общения взыскателя с должником, а также оформление согласия заёмщика на роботизированное информирование при получении кредита» - подчеркнул Максим Дегтярев.

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