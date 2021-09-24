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Мосизбирком сообщил об отсутствии жалоб на результаты онлайн-выборов в столице

15:04 24.09.2021

В городскую избирательную комиссию в Москве не подали жалоб на результаты дистанционного голосования. Эти данные представили в пятницу на заседании Центральной избирательной комиссии. 

Как рассказал председатель Московской избирательной комиссии Юрий Ермолов, ни одной жалобы на результаты дистанционного электронного голосования за все три дня выборов в городской избирком не поступало. 

«По факту — пять жалоб по четырем округам подано в связи с дистанционным электронным голосованием», — заявил Ермолов, пояснив, что все они касались трудностей, возникших в процессе наблюдения за голосованием. 

В свою очередь замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух сообщил, что за три дня голосования — с 17 по 19 сентября — в службу технической поддержки дистанционного электронного голосования (ДЭГ) из разных регионов России поступило не более 20 звонов. 

«Работала техническая линия и служба поддержки. И поначалу мы опасались, что будет много звонков, но хочу сказать, что звонков не больше двух десятков. Все отработаны, частично были переадресованы в Москву, и все пользователи обеспечивались консультацией, необходимой для электронного голосования», — уточнил он. 

Кроме Москвы дистанционное электронное голосование проходило также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе

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